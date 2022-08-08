Жительница Новосибирской области ударила сожителя ножом в грудь во время застолья

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и нарушение неприкосновенности жилища.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области женщина ударила 49-летнего сожителя ножом в грудь во время застолья. Произошло ЧП днем 6 августа. Дело возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы.
— 48-летняя подозреваемая выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент они поссорились, женщина схватила за нож и ударила мужчину в грудь, — рассказали в региональном МВД.
В полиции отметили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
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