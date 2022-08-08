В Новосибирске заметили летучую мышь, висящую на оконной решётке

Сибиряк принял мышь за домашнее животное. Фото: «Типичная ЗАТУЛИНКА»
Житель Новосибирска заснял на окне летучую мышь. Животное повисло решетке. Заметили ее в понедельник, 8 августа, на окне дома №195 по улице Зорге.
— Понимаю, что содержать летучую мышь дома достаточно накладно, и лично сам не слышал, чтобы кто-то разводил их у нас на массиве. Однако вдруг это чей-то питомец... — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Типичная ЗАТУЛИНКА».
По его словам, он решил, что мышь домашняя, потому что никогда раньше не видел их в черте города. Однако люди в комментариях пояснили, что летучие мыши живут на чердаках, но иногда залетают в квартиры или на балконы.
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