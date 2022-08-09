Погода в Новосибирске на 9 августа 2022 года: жара и дождь

Еще один дождливый день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 9 августа 2022 года: хотя и будет жарко, грозы не прекратятся

— Ночью температура в городе составит 13…+15 градусов, днем поднимется до +27…+29. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура поднимется до +30. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

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