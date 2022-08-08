Сибирячка пожаловалась на стоимость парковки в аэропорту «Толмачево»

В «Толмачево» прокомментировали жалобу сибирячки на высокие цены на парковку у аэропорта. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В «Толмачево» прокомментировали жалобу сибирячки на высокие цены на парковку у аэропорта. Претензия женщины состояла в том, что с нее за 8 дней потребовали 13500 рублей — по 1687 рублей за день. При этом раньше, по ее словам, тариф составлял около 300-400 рублей.

— Информация о новой схеме парковки на привокзальной площади и тарифах на парковку размещена на сайте аэрпорта, а также на табло, установленных при въезде на территорию аэропорта и на парковке. Также на сайте (на главной странице) есть предупреждение от администрации аэропорта о том, что в данный момент проводится реконструкция привокзальной площади, — пояснили КП-Новосибирск в аэропорту.

В «Толмачево» также отметили, что в итоге женщина заплатила за парковку 2700 рублей.

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