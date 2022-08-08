Глава СК Бастрыкин поручил проверить обращение новосибирской сироты о махинациях с квартирой

Центральный аппарат СК проконтролирует ход проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, были ли нарушены права женщины-сироты из Новосибирска, которая является инвалидом с детства. По словам сибирячки, подруга со своим мужем обманом убедили ее продать единственное жилье и забрали деньги. Кроме того, на женщину оформили четыре кредита на сумму 400 тысяч рублей.

— В связи с обращением сироты было дано указание руководителю новосибирского следственного управления доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в Следственном комитете.

В своем обращении сибирячка отметила, что в органах отказываются возбуждать уголовное дело, потому что не считают, что ее права были нарушены.

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