В Новосибирске иномарка врезалась в пассажирский автобус

На трассе «Северный объезд» в Новосибирской области случилось ДТП с иномаркой и пассажирским автобусом. Фото: Госавтоинспекция по НСО

На трассе «Северный объезд» в Новосибирской области случилось ДТП с иномаркой и пассажирским автобусом. Произошла авария днем в понедельник, 8 августа.

— 43-летняя женщина за рулем автомобилем «Сузуки Гранд Витара» ехала со стороны микрорайона Пашино в сторону Новосибирска. Поворачивая налево, она не предоставила преимущества в движении автобусу «НЕФАЗ» под номером 106, ехавшему ей навстречу и столкнулась с ним, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадала водитель иномарки, ее доставили в больницу с различными травмами. Среди пассажиров автобуса пострадавших не было. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

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