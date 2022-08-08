В Новосибирске нашли пропавшую женщину в синей кофте

В Новосибирске нашли женщину, пропавшую 5 августа. Фото: ЛизаАлерт НСО

В понедельник, 8 августа, в Новосибирске нашли пропавшую 33-летнюю Анну Лужинскую. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, женщина пропала 5 августа. Как рассказывали волонтеры, сибирячка нуждалась в медицинской помощи и плохо ориентировалась в пространстве.

- Мы сотрудничаем с сервисом такси. Водители, которые заключают договор и выезжают на работу, в приложении могут получать наши ориентировки. Такая система работает в регионах. Один из водителей как раз получил информацию о пропаже Анны. И когда он увидел на улице похожую женщину, то сразу сообщил на горячую линию «Лизы Алерт», - рассказала Алеся Яблонских.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске пропала женщина в синей кофте.

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