В Новосибирске до 2030 года хотят построить 6 станций метро

На продление Дзержинской линии метро понадобится около 27 миллиардов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске могут появиться еще шесть станций метро. Продлевать планируют не только Дзержинскую линию метро, но и Ленинскую. Причем продление первой оценивают почти в 27 миллиардов рублей.

— Развитие метрополитена предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, которую утвердили в сентябре 2018 года. По ней предполагается строительство шести станций: «Спортивная», «Гусинобродская», «Молодёжная», «Площадь Станиславского», «Пермская» и «Северная», а также проектирование и строительство электродепо «Волочаевское», — подтвердили КП-Новосибирск в мэрии.

По плану к 2030 году в городе должны появиться шесть станций метро, однако в ближайшие два года в бюджет заложена только корректировка проектно-сметной документации продления Дзержинской линии. Для самого строительства планируют получить кредит.

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