Новосибирцу не удалось улететь на отдых. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец отсудил у туроператора 97 тысяч за сорванный отпуск в Доминикане. Мужчина взял тур на двоих и заплатил за него с учетом перелета 298536 рублей. Вскоре ему сообщили, что из-за отмены авиасообщений тур отменяется.

- Турагент заявил, что деньги туроператор не возвращает. В качестве альтернативы турагент предложил перебронировать заявку на альтернативное открытое направление по текущей цене или сохранить деньги на депозите туроператора, однако указанные предложения истца не устраивали. Он отправил претензию, но на нее не отреагировали, - говорится на сайте Железнодорожного суда.

В итоге суд обязал турагента выплатить мужчине 97 тысяч рублей. В эту сумму входит неустойка, часть от путевки, моральный вред и штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber