Женщина обратилась за помощью в суд.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Сибирячка отсудила у установщиков окон 132 тысячи рублей . Она договорилась с монтажниками, что они поменяют окно. Женщина внесла предоплату 35 тысяч рублей. После выполнения работы обещала отдать остаток.
- В течение 30 дней работы не были выполнены, - говорится на сайте Железнодорожного суда.
В итоге суд постановил взыскать с монтажника 132 тысячи рублей. В эту сумму входит моральный вред, неустойка и штраф за просрочку.
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