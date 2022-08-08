Женщина обратилась за помощью в суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибирячка отсудила у установщиков окон 132 тысячи рублей . Она договорилась с монтажниками, что они поменяют окно. Женщина внесла предоплату 35 тысяч рублей. После выполнения работы обещала отдать остаток.

- В течение 30 дней работы не были выполнены, - говорится на сайте Железнодорожного суда.

В итоге суд постановил взыскать с монтажника 132 тысячи рублей. В эту сумму входит моральный вред, неустойка и штраф за просрочку.

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