В Новосибирске из спецучреждения пропал 72-летний мужчина

В Новосибирске ищут пропавшего из спецучреждения мужчину. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 72-летнего Ивана Минакова. С 7 августа его местонахождение неизвестно, рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

- Мужчина с весны этого года проживает в специализированном социальном учреждении. Он вышел с территории и ушел в неизвестном направлении. К нам обратились за помощью сотрудники данного спецучреждения. Мы неоднократно помогали им искать пропавших пациентов, - сообщила Алеся Яблонских.

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина дезориентирован, ему требуются медицинская помощь и уход.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в синие джинсовые шорты, футболку и черные утепленные галоши.

Если вам что-то известно о местонахождении Ивана Минакова, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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