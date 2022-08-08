Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 17:34

В Новосибирске женщина украла машину с помощью эвакуатора

Дело дошло до суда, но стороны помирились
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Женщина вызвала эвакуатор.

Женщина вызвала эвакуатор.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске женщина украла машину с помощью эвакуатора. Она увидела припаркованное авто на одной из улиц и решила сдать его на металлолом. Чтобы увезти его, она решила вызвать эвакуатор.

- Чтобы решить вопрос с эвакуатором, она позвонила своему знакомому: он помог ей осуществить задуманное. Ущерб составил 50 тысяч рублей, - говорится на сайте Железнодорожного районного суда.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража с причинением значительного ущерба гражданину. Дело дошло до суда, но стороны помирились. Ущерб женщина возместила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber