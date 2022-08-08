Новый поворот в деле об ограблении ювелирного магазина в Оби: налетчики обчистили еще 2 салона на 4 миллиона рублей

Сейчас грабители находятся в СИЗО. Фото: стоп-кадр из видео / «Инцидент Новосибирск»

В полиции рассказали подробности о налетчиках, ограбивших ювелирный магазин в Оби. Напомним, произошло это 23 июля: шестеро разбойников в масках ворвались в «585*Золотой». Камера наблюдения засняла, как они разбивали витрины и спешно скидывали украшения в огромную сумку. Потом попытались скрыться на такси, но не вышло: на светофоре попали в ДТП, которое сами и спровоцировали. Кстати, такси они вызвали незадолго до преступления: водителя грабители хватили, связали и запихали в багажник.

Как выяснилось позже — это далеко не первое их преступление.

— 12 июня трое мужчин в медицинских масках зашли в ломбард, на улице Виктора Уса, где угрожая продавцам пистолетом, похитили деньги и золотые украшения. Ущерб составил более 1 миллиона рублей, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Аналогичное преступление было совершено 3 июля в ювелирном магазине по улице Громова. Здесь злоумышленники украли золотых украшений на общую сумму около 3 миллионов рублей.

По фактам всех преступлений были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой». Сами налетчики сейчас находятся в СИЗО.

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