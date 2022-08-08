Директор спорткомплекса под Новосибирском не признал вину в смерти ребенка, на которого рухнули футбольные ворота

Директор спорткомплекса под Новосибирском не считает себя виновным в смерти подростка на футбольном поле. Фото: прокуратура НСО

Директор спорткомплекса под Новосибирском не признал вину в смерти 14-летнего подростка на футбольном поле. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн» со ссылкой на помощника Искитимского межрайонного прокурора Татьяну Микову.

Напомним, трагедия произошла 2 июня 2022 года. 14-летний мальчик пришел с друзьями на стадион спорткомплекса в селе Улыбино, чтобы поиграть в футбол. В какой-то момент подросток повис на воротах, которые оказались незакрепленными. В итоге конструкция рухнула на мальчика. От полученных травм он скончался на месте.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Спустя некоторое время арестовали директора спортивного комплекса, где и произошла трагедия. Первое судебное заседание состоялось 2 августа.

Как рассказали журналисты, гособвинитель огласил обвинительное заключение. Но директор спорткомплекса вину в совершении вменяемого ему преступления не признал.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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