В регионе за июнь 2022 года родилось 2299 малышей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирская область заняла первое место по рождаемости и бракам в СФО за июнь 2022 года. Вторым стал Красноярский край. Итоги первого летнего месяца подвел Росстат.

— В июне 2022 года в Новосибирской области родилось 2299 малышей — на 158 новорожденных меньше, нежели за аналогичный период прошлого года. Однако по СФО это рекордный показатель. Умерло за первый месяц лета 2809 человек, в 2021 году за это же время умерло 3940 сибиряков. Абсолютный рекорд в июне 2022 года у Красноярского края — 2836 человек, — говорят данные Росстата.

Новосибирская область также лидируют по количеству браков. В июне сыграли 2075 свадеб, в 2021 году за аналогичный период зарегистрировали 2092 брака. На втором месте Красноярский край — 1916 браков.

Разводов в Новосибирской области стало меньше — 1093 против 1142 разводов в июне 2021 года. Лидерами же стали Красноярский край — 1302 развода и Иркутская область 1171 развод.

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