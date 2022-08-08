В Новосибирской области пожарные за неделю спасли жизни 15 человек

В Новосибирской области огнеборцы МЧС за неделю спасли 15 человек.
Фото: Сергей ГАПОН
В Новосибирской области за минувшую неделю пожарные спасли 15 человек. Об этом сообщает МЧС.
- В период с 1 по 7 августа пожарно-спасательный гарнизон Новосибирской области реагировал на ликвидацию 170 пожаров, - отметили в публикации.
Из них 113 случаев – это горение травы и мусора.
Погибших и пострадавших за неделю не было. Количество спасенных сибиряков составляет 15 человек.
- Из непригодной для дыхания среды пожарные спасли 15 человек, из них одного ребенка, - уточнили в МЧС.
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