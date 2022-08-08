В Новосибирске лихач отделался штрафом после ДТП с мотоциклистом на «Снегирях»

Суд назначил штраф вместо срока в колонии Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске осудили 32-летнего водителя из Киргизии, который не уступил дорогу мотоциклисту.

Напомним, ДТП случилось вечером 4 сентября 2021 года возле дома на улице Рассветная, 9. 32-летний водитель на Honda Stepwagon поворачивал налево на улицу Рассветная и не уступил дорогу мотоциклисту. Мотоцикл от удара завалился на бок, байкер вылетел головой под правое колесо автомобиля.

В ГИБДД установили, что виновник аварии превысил скорость на чужом автомобиле. Автомобиль виновнику дал родственник для работы фасовщиком продукции.

- Подсудимый с обвинениями не согласился – он, якобы, убедился в безопасности маневра, в остальном признал вину. Принес извинения пострадавшему, раскаялся и возместил ущерб – около 30 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

Виновник ранее не был судим, женат и растит двух детей. В качестве уголовного наказания суд назначил мужчине штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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