В Новосибирске осудят 40-летнего мужчину, зарубившего своего знакомого

Сначала обвиняемый бил кулаками, а потом схватился за топор. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске под суд пойдет 40-летний мужчина, зарубивший своего приятеля во время застолья. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

— Днем 6 мая 2022 года обвиняемый распивал спиртное вместе со своим 44-летним знакомым. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Сначала злоумышленник бил кулаками по голове потерпевшего, потом схватился за топор и продолжил наносить удары им. Мужчина умер на месте происшествия, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Обвиняемого задержали на месте преступления. Во время следствия он находился в СИЗО. Дело сибиряка направили в Советский районный суд.

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