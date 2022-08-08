Новосибирцы пожаловались на неработающие светофоры на перекрестках после ливня

В Новосибирске перестали работать светофоры на перекрестках после ночного ливня. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске после ливня в понедельник, 8 августа, с утра перестали работать светофоры сразу на нескольких перекрестках. На проблему пожаловались очевидцы в группе «АСТ-54». По словам возмущенных горожан, «зеленый» не горел на пересечениях улиц Советской и Свердлова, Фадеева и Георгия Колонды, Титова и Серафимовича, Ипподромской и Фрунзе, а также Гоголя и Красина.

– Каждый день там на работу хожу, постоянно в нерабочем состоянии! Причем может по два дня подряд стоять сломанный! На прошлой неделе он вообще с красного на жёлтый, а потом снова на красный… пробка стояла весь день! – рассказывают новосибирцы в комментариях.

В комментариях со страницы мэрии Новосибирска сообщили, что вопрос передали в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и решат его в ближайшее время.

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