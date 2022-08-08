В Новосибирске бездомный разбил витрину кофейни: он хотел вернуться обратно в тюрьму

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

6 августа в 5.32 возле алкомаркета на улице Пархоменко возникла драка: трое пьяных мужчин сцепились между собой врукопашную. Опасаясь, что они причинят материальный ущерб зданию, продавец нажала тревожную кнопку. Прибывшие по вызову «гвардейцы» разняли и успокоили дерущихся.

В этот же день в 14.37 работники ресторана на улице Ленина заметили среди посетителей мужчину, систематически отказывающегося от оплаты счета, и нажали тревожную кнопку. Прибывшие бойцы ГБР выпроводили злостного неплательщика, не дав ему возможности причинить заведению ущерб в очередной раз. Данный гражданин уже давно и прочно возглавляет черный список кафе и ресторанов Центрального округа Новосибирска.

В 17.25 в магазине на улице 25 лет Октября «гвардейцами» был задержан молодой человек, пытавшийся похитить две бутылки виски общей стоимостью 1300 рублей. Задержанный был передан в полицию вместе с изъятым у него спиртным.

В 22.56 бойцы ГБР ГВАРДИИ разняли еще двух дерущихся между собой мужчин возле бара на улице Линейной. Хулиганы также были переданы в полицию.

7 августа в 8.27 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из кофейни на Михайловской набережной - сработал датчик разбитого стекла. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-74 задержали находившегося неподалеку от кофейни бездомного мужчину. Задержанный не стал отрицать, что это он разбил стекло, а напротив - даже предъявил охранникам орудие преступления - обрезок металлической трубы с цепью. Нарушитель пояснил, что всю свою жизнь провел в тюрьмах. Находиться на свободе ему надоело: жить негде, заняться нечем, есть нечего. Учитывая, что скоро наступит осень, а за ней и зима, он решил вернуться в привычные ему места, для чего и разбил витрину. Одного только не учел матерый уголовник: повреждение имущества без цели хищения лишения свободы автоматически не влечет - статьей 167 УК РФ, например, предусмотрено и другое наказание. Для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах правонарушения «гвардейцы» передали задержанного полиции.