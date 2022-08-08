За три месяца в Новосибирскую область прибыло более 40 тысяч мигрантов

Во втором квартале 2022 года в Новосибирскую область прибыло более 40 тысяч мигрантов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Во втором квартале 2022 года в Новосибирскую область прибыло более 40 тысяч мигрантов. Это следует из данных, приведенных аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.
В исследовании учитывали количество мигрантов, прибывших на территорию РФ для поиска работы.
- Во втором квартале 2022 года поставили на миграционный учет по месту пребывания с целью «работа» 41 736 человек, - отметили в публикации.
Доля прибывших в Новосибирскую область трудовых мигрантов составляет 1,3% от их общего числа в Российской Федерации.
По данным исследования, год назад в аналогичный период на территорию НСО въехали 36 тысяч мигрантов.
- Во втором квартале 2022 года на заработки в Россию приехало более трех миллионов иностранцев, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет, - сообщила аудиторско-консалтинговая сеть.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирскую область в 2022 году приехало более 163 тысяч мигрантов.
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