За три месяца в Новосибирскую область прибыло более 40 тысяч мигрантов

Во втором квартале 2022 года в Новосибирскую область прибыло более 40 тысяч мигрантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во втором квартале 2022 года в Новосибирскую область прибыло более 40 тысяч мигрантов. Это следует из данных, приведенных аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

В исследовании учитывали количество мигрантов, прибывших на территорию РФ для поиска работы.

- Во втором квартале 2022 года поставили на миграционный учет по месту пребывания с целью «работа» 41 736 человек, - отметили в публикации.

Доля прибывших в Новосибирскую область трудовых мигрантов составляет 1,3% от их общего числа в Российской Федерации.

По данным исследования, год назад в аналогичный период на территорию НСО въехали 36 тысяч мигрантов.

- Во втором квартале 2022 года на заработки в Россию приехало более трех миллионов иностранцев, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет, - сообщила аудиторско-консалтинговая сеть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирскую область в 2022 году приехало более 163 тысяч мигрантов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber