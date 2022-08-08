В Новосибирске три товарища искупались на затопленной дороге во время грозы

В Новосибирске трое смельчаков искупались на дороге во время грозы. Фото: стоп-кадр из видео Маргариты Бачило.

В ночь на 8 августа Советский район Новосибирска затопило после мощного ливня. Очевидцы даже сняли на видео троих «пловцов». Двое мужчин и девушка брели по улице Демакова по пояс в воде и пробовали нырять.

Их не испугала даже гроза – небо разрезали молнии, гремел гром, а они все брели по течению. Как рассказала КП-Новосибирск супруга одного из смельчаков Дарья, друзья помогали местным водителям.

– Вообще они вышли на улицу посмотреть, что происходит. Когда увидели, что воды очень много, решили попробовать искупаться. Как видно на видео, у них это получилось. И еще они помогали людям выталкивать машины из воды, – заметила девушка.

Напомним, сильный ливень с 7 на 8 августа уже успел принести немало хлопот новосибирцам. По всему Новосибирску утонули автомобили, в центре города отключились светофоры, а в магазинах Академгородка обвалилась крыша.

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