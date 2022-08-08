Новосибирская область стала лидером по нарушениям в здравоохранении

Новосибирская область оказалась в лидерах по нарушениям в сфере здравоохранения.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За первое полугодие 2022 года больше всего нарушений в сфере здравоохранения выявили в Новосибирской области. Также отличились Красноярский край и Омская область. Всего же по России зафиксировали более 500 нарушений.
— Региональной прокуратурой установлены факты приемки работ, не соответствующих условиям госконтрактов, выполненных в пяти ФАПах. Стоимость работ составила более миллиона рублей. В отношении должностных лиц заказчика, осуществивших приемку работ, возбуждены и рассматриваются три дела об административных правонарушениях, — пояснили в Управлении генпрокуратуры по СФО.
В генпрокуратуре отметили, что за нарушение сроков строительства ФАПа в Чистоозерном районе региона был наказан подрядчик. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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