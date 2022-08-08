В Новосибирске воры вытащили два рюкзака из машины на парковке у магазина

Рюкзаки из машины вытащили за 30 минут. Фото: АСТ-54

Новосибирцы пожаловались на воров, орудующих на парковке гипермаркета на улице Большевистской. По словам пострадавших, из их машины вытащили два рюкзака с личными вещами. Произошло это вечером 6 августа.

– Мы приехали за покупками в 21:30, отсутствовали минимум 30 минут, и за это время из машины стащили два рюкзака с личными вещами! – пожаловался подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54». – Руководство магазина говорит, что знает об этом, и такие ситуации у них случаются периодически раз в неделю. Но никаких действий не предпринимают, камеры на данной парковке отсутствуют.

В комментариях люди отметили, что ответственность за незакрытые машины и оставленные вещи магазин не несет. И камеры он также не обязан ставить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber