Губернатор Новосибирской области поручил усилить контроль строительства и ремонта дорог

Губернатор НСО Андрей Травников поручил усилить контроль строительства и ремонта дорог. Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона поручил усилить независимый строительный контроль за качеством дорожных работ в регионе.

Как подчеркнул глава региона, если раньше возможные нарушения со стороны подрядчиков рассматривались в гарантийные сроки, спустя год-два по окончанию работ на объекте, теперь их необходимо отслеживать в процессе строительства и ремонта дорог.

– Полностью поддерживаю привлечение независимого строительного контроля на все объекты, чтобы внешние контролеры следили за соблюдением технологий на всех этапах работ. В этом году мы рассмотрим итоги по промежуточному контролю качества выполнения работ, не дожидаясь весны. Посмотрим статистику независимого строительного контроля со стороны заказчика: у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено. Пока не закончился строительный сезон – проведем разбор полетов и сделаем определенный анализ, – отметил Андрей Травников.

Данную статистику губернатор Новосибирской области поручил предоставить в середине сентября. Ее должны подготовить в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Более того, Андрей Травников предложил мэрии Новосибирска к следующему строительно-ремонтному сезону приобрести лабораторию, которая будет проверять, соответствуют ли дорожные работы нормативам.

В ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил собравшимся о том, какая работа по устранению нарушений проводится с подрядчиками, как обеспечивается контроль дорожных работ и какую контрольную аппаратуру необходимо закупить.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил губернатору об устранении на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» гарантийных замечаний и о том, почему в период гарантийного срока возникают дефекты.

На данный момент на гарантии у подрядчиков находятся 364 объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Весной 2022 года Минтранс Новосибирской области, представители ФКУ «Сибуправтодор», заказчики дорожно-строительных работ, а также подрядных организаций и ОНФ обследовали эти объекты и выявили гарантийные замечания на 233 объектах.

По данным на 7 августа, рабочие исправили 405 дефектов на 163 объектах. Осталось устранить 172 замечания на 70 участках ремонта. Среди них – 58 дорог в Новосибирске, 7 в районах области, два объекта в Искитиме и три – в городе Обь.

Подрядчики пообещали устранить 144 замечания по 61 участку ремонта до 30 августа 2022 года. По девяти объектам заказчики ведут претензионно-исковую работу.

Возникающие по вине подрядной организации дефекты и скрытые дефекты поставляемых материалов составляют 61% от общего количества дефектов на гарантийных объектах.

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