Разрыв между уровнем доходов населения и ценами на жилье увеличился в Новосибирске

В Новосибирске увеличился разрыв между уровнем доходов населения и ценами на жилье. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске произошло увеличение разрыва между уровнем доходов населения и ценами на жилье. Это следует из данных, приведенных сервисом hh.ru.

Исследование показало, что в столице Сибири рост стоимости квадратного метра превышает рост доходов местных жителей.

За последние два года средние предлагаемые зарплаты новосибирцев выросли на 4,9%. Если в 2020 году средний размер заработной платы составлял чуть меньше 51 тысячи рублей, то сейчас – 53 тысячи рублей.

- При этом средняя стоимость одного квадратного метра жилья выросла на 45%: с 74 тысяч рублей в 2020 году до 108 тысяч рублей в 2022-м, - отметили в публикации. – На данный момент это самая высокая цена за квадратный метр в Сибири.

В 2022 году средний коэффициент доступности жилья (КДЖ) в Новосибирске составляет четыре с половиной года. По международной классификации это означает, что «покупка серьезно осложняется».

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