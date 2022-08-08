Жители городов Западной Сибири жалуются на дым и запах гари

В Гидрометцентре назвали причину появления смога в городах Западной Сибири. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Жители городов Западной Сибири уже третий день жалуются на дым и запах гари. В Западно-Сибирском Гидрометцентре объяснили, с чем это связано.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Марины Виноградовой, причина в лесных пожарах в Ханты-Мансийском автономном округе.

- На севере Ханты-Мансийского автономного округа некоторая площадь занята лесными пожарами. В атмосфере создаются такие потоки, в которых дымные шлейфы идут на юг через Екатеринбург и Омск. Затем, огибая обширный антициклон, они смещаются на наши районы. Поэтому метеостанции Новосибирской области фиксировали дымку, - рассказала КП-Новосибирск Марина Виноградова.

Синоптик добавила, что ситуация постепенно улучшается.

- Сейчас поднимается небольшой ветер. В нижних слоях воздух немного очищается под воздействием порывов ветра. Все поднимается наверх, поэтому небо затянуто дымкой, - отметила начальник отдела метеопрогнозов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области 6 августа ухудшилось качество воздуха.

А 7 августа в Новосибирске зафиксировали красный уровень загрязнения воздуха.

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