В Новосибирской области в ДТП пострадали три человека

В Искитимском районе в результате ДТП пострадали три человека. Фото: АСТ-54

В Искитимском районе Новосибирской области произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Как отметили в публикации, участниками ДТП стали иномарки «Хонда» и «Рено».

- Девушка за рулем «Хонды» отвлеклась от дороги и врезалась в притормозивший перед пробкой седан «Рено Логан», который от удара слетел с дороги в кювет и несколько раз перевернулся, - рассказали очевидцы. - В «Рено» ехали две семьи с детьми.

Позже в ГИБДД прокомментировали произошедшее. Там уточнили, что авария произошла в воскресенье, 7 августа, в 17:20.

- Водитель, женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем Honda, двигаясь по автодороге р-256 со стороны города Барнаула в сторону Новосибирска, на 53 километре совершила столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением водителя 1985 года рождения, - сообщили в ГИБДД. – В результате столкновения «Рено» съехал в правый кювет и опрокинулся.

В Госавтоинспекции добавили, что после этого «Хонда» въехала в «Киа».

- В ДТП пострадали три пассажира автомобиля «Рено» - женщина, мужчина и ребенок, - уточнили в публикации.

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