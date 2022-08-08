Новосибирских пожарных отправили в Югру на тушение пылающего леса

В Югру из Новосибирской области направили специалистов на тушение пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обратилась за помощью в тушении пожаров к главе Новосибирской области Андрею Травникову. Сейчас в Югре чрезвычайная ситуация – горят леса на огромной площади, дым добрался даже до Новосибирска.

Из Новосибирской области в ХМАО отправят 24 пожарных на вертолетах. Об этом в понедельник, 8 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области рассказал глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

– 24 десантника Новосибирской базы авиаохраны направлены на помощь спасателям ХМАО. Это специалисты в области тушения пожаров, соответствующая техника и оборудование, – сообщил министр сельского хозяйства региона.

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