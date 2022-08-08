В Новосибирске 12-летняя школьница впервые поучаствовала в автокроссе на кузовных машинах

Новосибирская школьница заняла 4 место в гонке на кузовных автомобилях. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.
В Новосибирске 12-летняя школьница Полина Зачиняева заняла 4 место на этапе Первенства Новосибирской области по автомобильному спорту.
В автокроссе на кузовных машинах впервые в истории новосибирского автоспорта приняла участие девочка такого возраста. К соревнованиям на таких авто допускают участников в возрасте от 12 до 70 лет.
Полина учится в спортивной школе технического, экстремального, интеллектуального спорта. Как отмечает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале, у спортсменки большие перспективы в автомобильном спорте.
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