В Новосибирском зоопарке отмечают день рождения орангутана Бату. Фото: Владимир ГАБОВ.

В понедельник, 8 августа, в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило празднуют день рождения орангутана Бату. Ему исполнилось 23 года. В дикой природе орангутаны живут до 35-45 лет, а при хороших условиях в зоопарках – до 60 лет.

Бату родился в 1999 году в чешском зоопарке. В 2008 году его привезли в Новосибирск. Отличительным качеством Бату сотрудники зоопарка считают его ум. К примеру, он придумал, как с помощью «удочки» выпрашивать у посетителей еду.

– Бату стал спускать людям веревки (которые выдергивал из канатов), чтобы они привязывали туда угощения, а потом ловко, как рыбак, сматывал эти «удочки» и оценивал улов, – вспоминают в группе Новосибирского зоопарка в соцсетях.

Однако посторонние предметы могут быть смертельно опасны для животных, поэтому все веревки у орангутана забирают.

В 2017 году у Бату появилась невеста – прекрасная Мишель. Он обучает свою подругу и постоянно развивается сам. Орангутан улавливает закономерности и старается обхитрить сотрудников зоопарка, чтобы выманить вкусности.

Напомним, в прошлом году Бату стал героем сенсации: он мистическим образом занял лидирующие позиции в голосовании за талисман новогодней столицы, обогнав манула и белую медведицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самый необычный кандидат»: как блогеры вывели обезьяну в символы Новосибирска

Орангутан Бату продолжает лидировать в голосовании за талисман новогодней столицы России, оно закончится 7 февраля (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber