В Новосибирской области главой управления по военно-мобилизационной работе стал Станислав Пашков

В Новосибирской области назначили нового начальника управления, которое отвечает за мобилизацию регионального правительства. Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник, 8 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил нового начальника управления по военно-мобилизационной работе в правительстве Новосибирской области Станислава Пашкова. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

До него место начальника управления занимал Геннадий Нехаев. Сейчас он вышел на пенсию.

Станислав Пашков ранее был главой Единой дежурной диспетчерской службы Новосибирска. Он закончил высшее военное командное училище химзащиты, военно-инженерную академию, а также больше 20 лет отслужил в ВС РФ.

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