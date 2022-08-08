Записку от новосибирских путешественников из прошлого века нашли на вершине горы в Саянах

На вершине горы в Саянах нашли записку от новосибирских первопроходцев. Фото: Евгений ЯНУЩАК.

Записку от новосибирских туристов 55-летней давности нашли на пике хребта в Восточных Саянах. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал альпинист Евгений Янущак.

– Была на нашем маршруте вершина, которую мы писали как первопроход, но на ней оказался тур [нагромождение из камней для отметки маршрута – прим. ред.]. Удивило нас то, что в нем была записка, датированная 2 августа 1967 года, представляете, 55 лет на этой горе никого не было, мы вторые! Это самая древняя записка, снятая нами в наших походах, – рассказывает Евгений.

Авторами записки стала группа туристов из НГУ под руководством Буднева В. М. переходили через вершины с пика Топографов. Они назвали вершину «Именинником» в честь товарища, у которого тогда был день рождения.

За один день в социальных сетях нашли брата автора послания и его дочь. Виктор Буднев был доктором физико-математических наук, работал в НГУ. Он погиб в мае 1980 года при попытке первопрохождения реки Тентек в Казахстане.

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