В Новосибирске на ремонт 7 участков дорог в разных районах города потратят 52 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют 7 дорог за 52 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске осенью отремонтируют 7 участков дорог за 52,1 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Около 6,2 миллиона рублей потребуется на ремонт проезда до Заельцовского парка. Работы на участке от улицы Шевченко до центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» в Октябрьском районе оценивают в 9,9 миллиона рублей. Также ремонт пройдет на улице 1-ой Водонасосной за 14,4 миллиона рублей.

На ремонт улицы Зорге в Кировском районе выделили больше 10,7 миллиона, улицы Зеркальной в Первомайском районе – 6,8. Три миллиона заплатят за работы на улице Танкистов в Ленинском районе, и всего за 829 тысяч рублей отремонтируют переулок Бурлинский переезд в Железнодорожном районе.

Работы начнут в сентябре и закончат до середины октября. Общая сумма начальной стоимости аукционов составляет около 52,1 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что шесть дворов в центре Новосибирска отремонтируют до 15 октября за 10,4 миллиона рублей.

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