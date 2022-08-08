В Новосибирске пятеро серфингистов застряли на острове Тань-Вань из-за ливня

Пятеро серфингистов застряли на острове Тань-Вань после шторма. Фото: Спасатели МАСС.

Вечером в Новосибирске из-за сильного ливня пятеро серфингистов не смогли выбраться с острова Тань-Вань. Как сообщили в понедельник, 8 августа, в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел накануне вечером.

– Советский район, акватория Новосибирского водохранилища, остров Тань-Вань. 5 человек на SAP-досках не могут покинуть остров из-за ухудшения погодных условий, – рассказали в службе.

Замерзших под дождем спортсменов перевезли на берег. Они получили переохлаждение, но помощь врачей не потребовалась. Пострадавшим объяснили, что в следующий раз нужно заранее подумать о погодных условиях.

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