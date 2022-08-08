Шесть дворов в центре Новосибирска отремонтируют до 15 октября за 10,4 миллиона рублей

Во дворах отремонтируют проезды и тротуары за 10 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть дворов в Железнодорожном районе Новосибирска отремонтируют за 10,4 миллиона рублей. Согласно данным с сайта госзакупок, заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Проезды и тротуары починят во дворах домов на Челюскинцев, 18, Вокзальной магистрали, 18, 6/1, 6/2, 8/1 и 8/2. Если после ремонта обнаружат дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

Строителям напомнили, что шуметь во дворах нельзя с 22 часов до 7 утра в рабочие дни, а также до 9 утра по выходным.

Дворы отремонтируют до 15 октября 2022 года.

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