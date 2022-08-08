Рассказываем про пробки в Новосибирске 8 августа. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Пробки в Новосибирске 8 августа 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. ДТП осложнили проезд по кольцу площади Труда и Красному проспекту возле ДК «Энергия», а также на улицах Владимировская, Воинская и Тюменская. Об этом сообщает «2ГИС».

Серьезные пробки на площади Труда и улице Широкой. Затруднено движение на подъезде к улице Хилокской и на Советском шоссе. Из-за сужения проезжей части заторы на Октябрьском мосту. Также частично стоит Большевистская, Кошурникова, полностью заблокирован проезд по Невельского.

На правом берегу водители стоят в пробках на улицах Курчатова и Объединения, Никитина, перекрестке Пролетарской и Гурьевской.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 4 балла.

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