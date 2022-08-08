Погода в Новосибирске на 8 августа 2022 года: дожди с грозой продолжатся

В Новосибирске опять будет пасмурно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 8 августа 2022 года будет такой же ненастной. С утра туман, днём начнется дождь.

– Ночью без осадков, переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, – передают синоптики.

Несмотря на осадки, погода порадует теплом: днем потеплеет от +24 до +26 градусов. Ночью столбик термометра будет держаться на отметке в 14-16 градусов тепла.

По Новосибирской области метеорологи обещают температуру до +28 градусов.

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