В Новосибирске построят спорткомплекс для авиаколледжа за 47 миллионов рублей

В Новосибирске построят спорткомплекс для студентов авиаколледжа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака ищет подрядчика для быстрого строительства спортивного комплекса. Аукцион с начальной стоимостью в 47 миллионов рублей опубликовали на сайте госзакупок.

Внутри комплекса будет спортзал с возможностями для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и большой теннис. Также в здании разместят санузел для лиц с ограниченными возможностями, две мужские и одну женскую душевую, тренерскую комнату и зал настольного тенниса.

Подать заявку можно будет до 12 августа. По плану строительство завершат до конца 2022 года.

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