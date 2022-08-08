В Новосибирске построят спорткомплекс для авиаколледжа за 47 миллионов рублей

В Новосибирске построят спорткомплекс для студентов авиаколледжа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака ищет подрядчика для быстрого строительства спортивного комплекса. Аукцион с начальной стоимостью в 47 миллионов рублей опубликовали на сайте госзакупок.
Внутри комплекса будет спортзал с возможностями для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и большой теннис. Также в здании разместят санузел для лиц с ограниченными возможностями, две мужские и одну женскую душевую, тренерскую комнату и зал настольного тенниса.
Подать заявку можно будет до 12 августа. По плану строительство завершат до конца 2022 года.
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