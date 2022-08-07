В Заельцовском парке Новосибирска сгорел двухэтажный ресторан Shalet

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в ресторане. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Вечером 7 августа в Новосибирске загорелся ресторан Shalet на территории Заельцовского парка. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, пожар потушили, обошлось без пострадавших.

– В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли, – добавили в МЧС.

Внутри посетителей не было, а персонал успел эвакуироваться.

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