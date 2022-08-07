В Заельцовском парке Новосибирска сгорел двухэтажный ресторан Shalet

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в ресторане. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
Вечером 7 августа в Новосибирске загорелся ресторан Shalet на территории Заельцовского парка. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, пожар потушили, обошлось без пострадавших.
– В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли, – добавили в МЧС.
Внутри посетителей не было, а персонал успел эвакуироваться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер