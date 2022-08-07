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Происшествия7 августа 2022 12:15

Водитель на Mercedes-Benz спровоцировал массовое ДТП в центре Новосибирска

Один из автомобилей влетел в ограждение
Надежда РЫЖКИНА
В центре Новосибирска произошла авария с тремя машинами. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В центре Новосибирска произошла авария с тремя машинами. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Утром 7 августа, в центре Новосибирска произошла массовая авария, в которую попали три автомобиля. В ДТП пострадал один из водителей.— В 09:10 53-летний водитель на Mercedes-Benz E двигался по Красному проспекту в сторону улицы Крылова и врезался в автомобиль Kia Cerato, а также в машину Toyota Hiace. После чего Kia Cerato врезался в ограждение, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В итоге 31-летний водитель Kia получил травмы, его увезли в больницу.

Напомним, сегодня утром в Новосибирске случились еще две аварии. Первая — на Октябрьском мосту, там пострадал 20-летний мужчина. В Дзержинском районе в ДТП попали 9-летний мальчик и 75-летняя женщина.

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