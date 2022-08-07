Женщина и 9-летний мальчик пострадали в ДТП в Новосибирске

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

7 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали мальчик и женщина. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— В 9.50 у дома №31 по улице Авиастроителей столкнулись автомобили Brilliance и Volkswagen Touareg. В результате ДТП Пострадали: 9-летний мальчик, пассажир автомобиля Brilliance, а также 75-летняя женщина, пассажирка автомобиля Volkswagen, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавших доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в этот же день на Октябрьском мосту в ДТП пострадал 20-летний мужчина.

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