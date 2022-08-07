В Новосибирской области пасынок избил кочергой и ограбил 62-летнего отчима

Инцидент случился в Коченёвском районе.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирской области 46-летний мужчина избил кочергой 62-летнего отчима, а потом забрал у него деньги. Инцидент случился в Коченёвском районе.
— В полицию обратился пострадавший мужчина, рассказав, что его ударили по голове, а после похитили из кармана 6 тысяч рублей. Подозреваемым оказался пасынок потерпевшего, ранее судимый за кражи и грабеж. Фигурант признался в содеянном. Полицейские изъяли по месту проживания орудие преступления и часть денежных средств. Остальное мужчина успел потратить, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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