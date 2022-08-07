ХК «Сибирь» опубликовала расписание матчей в сезоне 2022-2023

ХК «Сибирь» опубликовал расписание матчей на 2022/23 год.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ХК «Сибирь» опубликовали календарь предстоящих матчей в сезоне 2022/23. Согласно расписанию, первый выход на лёд состоится 2 сентября, а последняя игра пройдёт 26 февраля.
— Первая игра будет выездная, в Сочи, с местным одноименным клубом. Первый домашний матч пройдет 9 сентября с китайской командой «Куньлунь», — сообщается в группе «Вконтакте».
Последняя, февральская встреча в сезоне будет с екатеринбургским «Автомобилем». Всего новосибирский хоккейный клуб поучаствует в 68 матчах.
Напомним, ранее в Новосибирске стартовала продажа абонементов на матчи ХК «Сибирь». Стоимость билетов варьировалась от 16 до 30 тысяч.
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