«Покупают тонны тетрадей и карандашей»: в Новосибирске родители встали в огромные очереди в канцелярских магазинах

Новосибирцы встали в огромные очереди в магазинах канцелярии.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы продолжают готовить детей к школе, поэтому в книжных и канцелярских магазинах сейчас — огромные очереди. Большое столпотворение собралось у кассы в магазине «СибВерк» на улице Линейной.
— Тележки набивают, покупают тонны тетрадей, ручки, карандаши, выделители, гуашь, рабочие тетради, папки, пеналы, рюкзаки, и все в огромных количествах, — рассказала КП-Новосибирск покупательница.
Тележки у некоторых забиты почти наполовину.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что жители Новосибирска потратят на сбор детей в школу примерно 54 тысячи рублей. В эту сумму входит необходимый для учебы набор электроники. А мама десятерых детей Оксана Усова делилась лайфхаками, как собрать ребенка в школу, не стоя в очередях во время августовских распродаж.
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