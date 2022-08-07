В Новосибирске 20-летнего парня сбил «Хендай»

ДТП случилось на Октябрьском мосту. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Ранним утром 7 августа в Кировском районе Новосибирска 20-летнего парня сбила иномарка. Об этом рассказали в ГИБДД.

— В 5.00 50-летний водитель Hyundai Solaris, двигался по Октябрьском мосту со стороны площади Лыщинского в сторону улицы Восход. У дома №154 «А» по улице Немировича-Данченко он наехал на пешехода. В результате ДТП пострадал мужчина лет 20, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего увезли в больницу, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер