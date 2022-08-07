В Новосибирске зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха

В Новосибирске снова смог с утра.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Утром 7 августа загрязненность уровня воздуха в Новосибирске достигла красного уровня. Сервис CityAir оценил качество городской атмосферы на 7 баллов из 10.
Грязно не только в центре, но и в традиционно экологически чистых районах. Вблизи Бердского шоссе и в Академгородке оказался слишком плотный смог.
В Советском районе воздух оказался грязнее обычного. Фото: CityAir.
Такая ситуация наблюдается с вечера прошлого дня. 6 августа сервис также оценил качество воздуха на семь баллов.
Сегодня температура воздуха в Новосибирске достигнет +25 градусов. Синоптики предупреждают о высокой пожароопаности
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