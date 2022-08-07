Фото и видео поездов, которые столкнулись при ремонте в Новосибирской области

Авария произошла на станции Барабинск. Фото: предоставлено очевидцем.

Появились новые фото и видео аварии, которая произошла 6 августа на станции Барабинск Новосибирской области. Сначала сошли с рельсов вагоны с углем, позже в кран, который убирал последствия аварии, врезался другой поезд.

Инцидент произошел утром на 11-том подъездном пути. В аварии никто не пострадал.

Вначале два вагона с углем сошли с путей. Фото: предоставлено очевидцем.

Через несколько часов приехал восстановительный поезд. В его кран врезался другой состав. Обошлось без жертв и на этот раз.

Кран, который убирал вагоны, также пострадал в аварии. Фото: предоставлено очевидцем.

Никаких задержек поездов из-за инцидента не последовало.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России начали проводить доследственную проверку.

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