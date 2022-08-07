В Бердске вспыхнуло поле возле кладбища и приюта для животных «Надежда»

Пожар потушили за 10 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске недалеко от приюта для животных «Надежда» и кладбища, возле СНТ «Бытовик» случился пожар. Его заметили местные жители.

— Сообщение о пожаре на улице Кирзаводская поступило 6 августа около 12.20. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за 10 минут после прибытия. Горела сухая растительность, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Приют для животных не пострадал и эвакуация его подопечных не понадобилась.

Напомним, вечером 6 июня жители Новосибирска заметили кроваво-красную луну. Такой оттенок у нее появляется из-за загрязнений в атмосфере. Сейчас в Новосибирской области из-за жар сохраняется пожароопасность 4 степени, в Купинском, Чистозерном и Ордынском районах — 5 степени.

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