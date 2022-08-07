В Барнауле младенец попал в реанимацию из-за распыленного перцового баллончика

Хулиганку ищут полицейские. Фото: «В курсе 22».

Младенец пострадал из-за хулиганки с перцовым баллончиком. Инцидент произошел в Барнауле.

— Девушка пришла на одну из детских площадок в Барнауле и зачем-то распылила газ. Пострадал месячный ребенок, у него диагностирован ожог гортани, — сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

Издание amic.ru сообщает, что сейчас с малышом все хорошо, он находится дома. Полицейские устанавливают личность девушки.

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